«Вопрос времени»: депутат ГД о передаче Западом российских активов Украине Депутат ГД Морозов: Запад потратит российские активы на вооружение ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запад передаст конфискованные российские активы Украине, это всего лишь вопрос времени, уверен председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. Комментируя ситуацию НСН, он подчеркнул, что с большой вероятностью эти деньги будут потрачены на вооружение ВСУ, а не на восстановление государства.

То, что Запад может пустить российские активы на вооружение Украины, в этом никакого сомнения нет. Это вопрос времени. <...> . Надо понимать, что речь не идет о восстановлении Украины, эти деньги собираются направить на вооружение, — отметил парламентарий.

Депутат добавил, что сейчас Запад ищет способы и механизмы, чтобы публично объяснить подобные действия. По его мнению, Россия в качестве ответа может поступить также с зарубежными активами, но мера будет недостаточно эффективной.

Бывший глава Центробанка России Сергей Дубинин отметил, что вернуть конфискованные российские активы можно будет только через десятки лет. Он подчеркнул, что это может стать в будущем темой для переговоров. Он напомнил, что Россия смогла урегулировать конфискацию размещенных в 1917 году во Франции облигаций только в 1995 году.

Например, целый ряд займов, которые сделала Российская империя, разместив свои облигации во Франции, был после 1917 года конфискован, грубо говоря. Урегулировать этот вопрос удалось только в 1995 году. Можно готовиться примерно к такой дистанции, — заключил Дубинин.

Генеральный прокурор США Лиза Монако ранее заявила, что Минюст США планирует направить Украине российские активы, которые находятся под санкциями. С февраля 2022 года Белый дом арестовал активы РФ на сумму более $1 млрд по всему миру.