«Вообще не понимаю»: политолог возмутился дисциплиной среди чиновников Политолог Багдасаров: во время конфликта чиновники должны соблюдать дисциплину

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Во время конфликта чиновники должны соблюдать дисциплину, а не покидать страну, когда захотят, заявил политолог и востоковед Семён Багдасаров в разговоре с ИА SM-News. В том числе его возмутила поездка главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина в Израиль для получения медицинских консультаций.

Я вообще не понимаю, как во время таких событий целый ряд наших чиновников, наделённых большими государственными тайнами, спокойно вылетает за пределы страны, принимает гражданство другой страны, а один даже действующий чиновник «орланул» в известную страну с семьёй, не опровергая данных, что это было связано с получением гражданства членами его семьи, а потом возвращается и снова занимает пост. При такой дисциплине в высших эшелонах власти, боюсь, нам будет очень тяжело, — сказал Багдасаров.

Он обратил внимание на то, что Кудрин не отрицает слова журналистов. По мнению политолога, сейчас даже лечиться за границей нельзя без разрешения.

Возмутился поездками чиновников и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он заявил, что из России, по его данным, «сбежали» пять бывших вице-премьеров, имевших доступ к секретной информации. Парламентарий отметил, что они «продавали страну оптом и в розницу».