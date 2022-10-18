Володин: запрет пропаганды ЛГБТ защитит Россию от деградации и вымирания

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений поможет защитить Россию от деградации и вымирания, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он написал, что «тьму» на территории РФ пытаются распространять страны Запада, однако ее необходимо остановить. В связи с этим нижняя палата парламента рассмотрит ряд законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ 27 октября.

Принято решение на следующей неделе, в четверг, рассмотреть соответствующие законопроекты. В СМИ, интернете, книгах, кино, рекламе и т.п. запрещается: пропаганда ЛГБТ; пропаганда педофилии; демонстрация ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола. <...> Мы должны защитить наших граждан и Россию от деградации и вымирания. От тьмы, распространяемой США и европейскими государствами, — заявил Володин.

По его словам, в случае успешного принятия законопроектов пропаганда ЛГБТ на территории России будет караться штрафами. Так, для физических лиц сумма штрафа может составлять до 800 тысяч рублей, для юридических — до 10 млн рублей.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что правительство России одобрило законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Как отмечает Telegram-канал Baza, концепция Хинштейна правительству понравилась, но там отметили, что принятие законопроекта создаст дополнительную нагрузку на должностных лиц и судей и властям придется увеличивать их численность. При этом увеличение штрафов за пропаганду ЛГБТ обернется тем, что люди просто не смогут выплачивать их «с учетом актуальной социально-экономической обстановки санкций».

При этом, по данным того же ВЦИОМа, все меньше жителей страны считают, что на сексуальную ориентацию можно повлиять извне. А эксперт департамента издательских программ ВЦИОМа Илья Ломакин объясняет, что даже те респонденты, которые говорили о личном столкновении с пропагандой, слабо понимают значение этого термина. Тех, кто столкнулся с ней в 2022 году, — 13% от всех опрошенных.