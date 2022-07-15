Володин: Россия делает все, чтобы не пополнять казну недружественных стран

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Госдума прилагает максимум усилий для того, чтобы не обогащать недружественные страны, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин во время пленарного заседания. По его словам, Москва действует в интересах граждан, предпринимателей и страны в целом.

Мы соответственно делаем с вами все для того, чтобы доходы из России не пополняли их казну. Мы действуем в данном случае и справедливо, и самое главное в интересах граждан своей страны и своего государства, своего отечественного бизнеса, — сказал Володин.

Спикер добавил, что таким образом у компаний из недружественных стран не будет возможности использовать средства, заработанные в РФ, на поддержку своей экономики. Володин подчеркнул, что предприниматели из недружественных государств, должны понимать, что их правительства «финансируют покупку оружия, направляя его на территорию Украины».

Ранее совет Госдумы потребовал от российских министров отчитываться о продвижении импортозамещения во время «правительственных часов», а также при работе с профильными комитетами. В думском Telegram-канале уточнили, что председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин указал, что наибольшее количество вопросов по теме импортозамещения накопилось к Минцифры.

Как напомнили представители ГД, по итогам весенней сессии Володин заявил, что с сентября Госдума может начать оценивать деятельность министров по новому критерию — успешность ведомств в импортозамещении.