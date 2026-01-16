Володин осудил ультиматумы в адрес других стран Володин: в многополярном мире нет места ультиматумам

Ряд государств нарушают принципы международного права и оказывают давление на другие страны через ультиматумы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в MAX. По его словам, подобное поведение недопустимо в многополярном мире.

Ряд стран пренебрегают базовыми правилами, нарушают нормы международного права, ставят ультиматумы другим государствам. Это недопустимо в многополярном мире, без которого невозможно будущее, — сказано в публикации.

Тем временем подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что декларация так называемой коалиции желающих о размещении иностранных войск на Украине терпит крах из-за права вето России. По его словам, Москва выступает против такого сценария.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что европейские политики не замечают ничего вокруг из-за своего узкого кругозора — и заявления главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о свитере Сергея Лаврова с надписью «СССР» это подтверждают. По его словам, ЕС продолжает заявлять о «российской угрозе», в то время как настоящая опасность для европейских стран НАТО исходит от США.