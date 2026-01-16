Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 09:25

Володин осудил ультиматумы в адрес других стран

Володин: в многополярном мире нет места ультиматумам

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
Читайте нас в Дзен

Ряд государств нарушают принципы международного права и оказывают давление на другие страны через ультиматумы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в MAX. По его словам, подобное поведение недопустимо в многополярном мире.

Ряд стран пренебрегают базовыми правилами, нарушают нормы международного права, ставят ультиматумы другим государствам. Это недопустимо в многополярном мире, без которого невозможно будущее, — сказано в публикации.

Тем временем подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что декларация так называемой коалиции желающих о размещении иностранных войск на Украине терпит крах из-за права вето России. По его словам, Москва выступает против такого сценария.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что европейские политики не замечают ничего вокруг из-за своего узкого кругозора — и заявления главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о свитере Сергея Лаврова с надписью «СССР» это подтверждают. По его словам, ЕС продолжает заявлять о «российской угрозе», в то время как настоящая опасность для европейских стран НАТО исходит от США.

Вячеслав Володин
политика
международные отношения
страны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский резко отреагировал на обвинение Трампа
Ключевой партнер Москвы перестал закупать российскую электроэнергию
«Готовятся»: на Западе предупредили об антироссийском шаге Великобритании
Названа причина, почему китайские автомобили ломаются зимой
Врач предупредила об опасном заболевании
Стало известно, сколько россиян одобряют работу Путина
Врач перечислил правила зимних пробежек на морозе
В США заявили о лидерстве России в гонке вооружений
На Западе назвали имена возможных преемников Эрдогана
Раскрыто, как передача «нобелевки» Трампу повлияет на судьбу Венесуэлы
Одного из самых таинственных обитателей океана обнаружили в водах Таиланда
В Росархиве раскрыли виновника Второй мировой войны
Автоэксперт объяснил, как завести машину в сильный мороз
В ЕС раскрыли условие для согласия Зеленского на уступки по территориям
Пожилую учительницу приговорили к тюремному сроку за изнасилование учеников
В России предложили ужесточить наказание за фальшивые справки мигрантов
В Госдуме предложили карать больницы миллионными штрафами за мигрантов
В Севастополе сорвали диверсии
Ученых встревожил вторгнувшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль»
В Совфеде отреагировали на планы Макрона создать аналог «Орешнику»
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.