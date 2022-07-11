Володин объяснил, зачем Госдума соберется на внеочередное заседание Спикер Госдумы Володин: внеочередное заседание нужно, чтобы не оставлять насущные вопросы на осень

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что внеочередное заседание нужно для рассмотрения мер по поддержке россиян и отечественной экономики, пишет РИА Новости. По его словам, только с 4 июля в палату уже поступило 42 законопроекта. За последние две недели на рассмотрение Государственной думы внесли уже порядка 86 инициатив.

Наша задача — не оставлять их на осень, — сказал Вячеслав Володин.

Пленарное заседание Госдумы назначено на полдень 15 июля. Подчеркивается, что депутаты планируют дать правовое реагирование всем процессам, которые происходят в стране на сегодняшний день. По предварительным планам, на встрече будут рассмотрены больше 60 вопросов.

Ранее Совет Госдумы потребовал от российских министров отчитываться о продвижении импортозамещения во время «правительственных часов», а также при работе с профильными комитетами. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин указал, что наибольшее количество вопросов по теме импортозамещения накопилось к Минцифры.