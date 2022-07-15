Володин не исключил еще одного внепланового заседания Госдумы

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, 15 июля, не исключил, что может провести еще одно внеплановое пленарное заседание, пишет РИА Новости. По его словам, все будет зависеть от того, сколько наберется актуальных вопросов для обсуждения.

Не исключено, может быть мы соберемся раньше, если будут вопросы для рассмотрения, самые разные, — сказал он во время пленарного заседания.

Ранее стало известно, что внеочередное заседание Госдумы, назначенное на 15 июля, нужно для рассмотрения мер по поддержке россиян и отечественной экономики. По словам Володина, только за период с 4 июля в нижнюю палату парламента уже поступило 42 законопроекта. Всего за последнее время на рассмотрение Государственной думы внесли уже порядка 86 инициатив.