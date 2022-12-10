Володин: Франция и Германия должны возместить ущерб жителям Донбасса

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Жительница в комнате жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка

Франция и Германия должны выплатить компенсации жителям Донецкой и Луганской народных республик за восемь лет геноцида, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Таким образом он отреагировал на слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были призваны дать Украине время на подготовку к конфликту. В своем Telegram-канале Володин написал, что Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд вместо установления мира милитаризовали Украину.

Германия и Франция участвовали в заключении Минских соглашений. Но, как заявила Меркель, исполнять их никто не планировал, назвав это попыткой дать время Украине для ее милитаризации. <...> После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида и нанесенного ущерба, — утверждает Володин.

По его словам, эта история началась еще до подписания Минских соглашений, в 2014 году, когда главы ФРГ и Франции подписали согласительные документы с властями Украины и оппозицией в качестве гарантов мирного развития. Володин заявляет, что это привело к геноциду жителей Донбасса, а также к перевороту в стране.

Ранее Меркель в интервью газете Zeit рассказала, что Минские соглашения 2014 года были «попыткой дать Украине время». Она усомнилась в том, что страны НАТО на тот момент могли бы сделать для помощи Киеву столько же, сколько они делают сейчас.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реплику экс-канцлера ФРГ, указала, что Германия и коллективный Запад в целом не планировали выполнять Минские соглашения. Согласно утверждению российского дипломата, соглашения использовались для того, чтобы выиграть время для поставок оружия на Украину.