Володин: для Вашингтона нет хороших русских Володин заявил, что «скитальцы и предатели» станут ненужными на Западе

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Для США и Евросоюза не существует хороших русских, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил об этом, обращаясь к «скитальцам и предателям», которые, по словам парламентария, удивляются тому, что в Европе и Соединенных Штатах права человека являются лишь «декорацией». Спикер нижней палаты парламента отметил, что уехавшие не смогут пройти «между струек дождя».

Хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует. Их принцип: пока вы критикуете свою страну — вас терпят. Но в случае любого непослушания — выбрасывают. Западным государствам необходимо, чтобы перебежчики были большими бандеровцами, чем сам Бандера, — считает Володин.

Также он предсказал судьбу покинувших Россию. Они, по мнению Володина, станут в других государствах ненужными. Спикер Госдумы призвал помнить об этом всех, кто совершает «предательство против страны».

Ранее Володин заявил, что западные страны отбирают у российских бизнесменов их активы и арестовывают их, и тем придется «глотать пыль», чтобы все вернуть. По его мнению, предприниматели не должны уезжать из России и обязаны развивать свою страну, поскольку именно здесь они смогли реализовать себя.