30 марта 2026 в 08:46

«Военные авантюры» Трампа встревожили МИД России

МИД: Россия с тревогой наблюдает военные авантюры Трампа

Михаил Галузин Михаил Галузин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские дипломаты с тревогой наблюдают за «военными авантюрами» президента США Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, которые приводит ТАСС, западные страны во главе с Белым домом продолжают дестабилизировать международную арену — на это указывает неспровоцированное нападение на Тегеран.

Военные авантюры Трампа, которые мы с тревогой наблюдаем сегодня, — это не что иное, как попытки, опираясь на «право сильного», сохранить свое господствующее положение в мире в духе колониальных империй прошлого, не допустить трансформации мировой хозяйственной системы и смещения центров глобального экономического роста и международных торговых потоков, — отметил он.

До этого Трамп заявил о возможной гибели или тяжелом состоянии нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. По его словам, достоверной информации о его судьбе нет.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал в соцсети X созданное с помощью ИИ фото президента России Владимира Путина, выгуливающего Трампа на поводке, как собаку. Изображение сопровождается цитатой из заявления Минфина США об ослаблении санкций против российской нефти с целью расширить предложение и увеличить глобальный охват существующих поставок.

