30 марта 2026 в 09:36

Заммэра Москвы раскрыл, сколько столице нужно курьеров к 2030 году

Ликсутов: Москве потребуется примерно 300 тыс. курьеров к 2030 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Москве потребуется примерно 300 тыс. курьеров к 2030 году, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, которые приводит «Коммерсант», число ежедневных доставок в городе увеличится до 1,5 млн.

Если мы говорим о нашем прогнозе в 1,5 млн доставок ежедневно в 2030 году, то для этого понадобится около 300 тыс. курьеров, — сказал Ликсутов.

Заммэра признался, что ему сложно сейчас представить, откуда возьмутся эти курьеры. Власти рассчитывают, что значимая часть доставок к этому времени «перейдет на роверы». Технологию уже тестирует ряд компаний. Число аппаратов может вырасти с 200 сейчас до 20 тыс. штук к 2030 году.

Кроме того, Ликсутов отметил, что из-за несоответствия московским стандартам в столице отстранили от курьерской работы 15 тыс. человек. По его словам, горожане могут сообщать о нарушениях по разным каналам, в том числе в ГИБДД.

До этого сообщалось, что Роспотребнадзор подготовил проект постановления, который ужесточает требования к работникам служб доставки продуктов. Согласно документу, курьерам запретят использовать отсеки для транспортировки заказов под личные вещи, а контейнеры придется регулярно мыть и дезинфицировать.

