Военкоматы стали выдавать справки для выезда с места жительства Адвокат Чиков: не подлежащим мобилизации выдают справки для выезда с места жительства

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Военкоматы стали выдавать негодным для частичной мобилизации справки, позволяющие выезжать с места жительства, в том числе за границу, сообщил в Telegram-канале адвокат Павел Чиков. По его словам, речь идет о негодных по состоянию здоровья, в военном билете которых указана категория Д.

Речь идёт о лицах, не подлежащих мобилизации. В данном случае — по состоянию здоровья, категории Д. <...> Если вы не уверены, что относитесь к этой категории, обращаться в военкомат не нужно, — подчеркнул Чиков.

Ранее тюменский аэропорт Рощино первым в России ограничил мужчинам вылет за границу. Чтобы улететь из страны, россиян из списков на частичную мобилизацию просили показать разрешение из военкомата. Без соответствующих документов их снимали с рейсов.

Издание The Bell со ссылкой на источники в авиаотрасли также сообщало, что на пограничные переходы в аэропорты, в том числе в Москве, поступили списки подлежащих мобилизации. Уточнялось, что по ним уже начали проверять выезжающих мужчин призывного возраста, некоторым из которых отказывают во въезде. При этом речь шла не обо всех военнообязанных, а о людях, на которых уже выписаны повестки или мобилизационные предписания.