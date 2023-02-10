«Внутренняя позиция каждого»: депутат ГД об отказе от отдыха за границей Депутат ГД Гаврилов назвал внутренней позицией отказ чиновников от отдыха за границей

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Отказ от отдыха за границей во время специальной военной операции на Украине является «внутренней позицией» всех чиновников, считает депутат Государственной думы Сергей Гаврилов. Парламентарий рассказал «Слову и Делу», что для этого не следует разрабатывать отдельный законопроект, который запретит депутатам выезжать за пределы страны.

Такие ограничения не требуют законодательного закрепления — это внутренняя позиция каждого из нас. Для чиновника и депутата его работа — это служение. Исполнять свой долг перед страной — наша обязанность, и это естественно. Основная деятельность депутата — законодательная, ей и стоит заниматься на территории своей страны, — объяснил Гаврилов.

Депутат отметил, что следует разделять отдых и зарубежные поездки, которые чиновники совершают ради укрепления международных связей. По словам парламентария, поездки за границу порой необходимы с целью развития экономических и дипломатических отношений с дружественными странами.

Депутат Госдумы Николай Арефьев ранее призвал не громоздить законов в ответ на предложение бизнесмена Евгения Пригожина запретить чиновникам выезжать за границу на законодательном уровне. По мнению парламентария, определенные указания ввести следует, но создавать очередной законопроект будет излишним.