ВМФ России уничтожил более 200 бойцов ВСУ в Одесской области Минобороны России: высокоточными ракетами ВМФ РФ уничтожил более 200 бойцов ВСУ в Одесской области

Фото: Министерство Обороны РФ

Высокоточными ракетами морского базирования нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в селе Дачное Одесской области, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, на базе осуществлялась подготовка резервистов для украинской армии. В результате уничтожено более 200 человек.

Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства, — сообщил Конашенков.

Также, по его словам, за сутки российские войска поразили семь пунктов управления в районах населенных пунктов Явкино, Березнеговатое, Висунск, Калуга Николаевской области, а также Верхнекаменское Донецкой Народной Республики и Должик Харьковской области.

Также сообщается, что Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили пусковую установку противокорабельного ракетного комплекса Harpoon в районе села Усатово Одесской области. Данное вооружение было поставлено украинским войскам из США.