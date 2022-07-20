ВКС России уничтожили еще один Harpoon под Одессой Минобороны РФ: ВКС России уничтожили пусковую установку противокорабельного комплекса Harpoon под Одессой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35

Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили пусковую установку противокорабельного ракетного комплекса Harpoon в районе села Усатово Одесской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что данное вооружение было поставлено украинским войскам из США.

В районе населенного пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса «Гарпун» производства США, — сказал Конашенков.

Также по его словам, ВКС России нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-ой механизированной бригады ВСУ в Соледаре (ДНР), в результате которого уничтожено 19 единиц бронетанковой техники и до 40 человек личного состава.

12 июля у пункта Березань в Одесской области российские войска «Искандерами» уничтожили пусковые установки комплекса Harpoon.

Ранее Минобороны опубликовало кадры работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 «Ночной охотник» армейской авиации Западного военного округа на Украине. В ролике демонстрируются подготовка машины к вылету, работа экипажа на бреющем полете, а также пуск ракет по целям.