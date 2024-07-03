Власти РФ объяснили, от чего зависит транзит газа через Украину в будущем Новак: транзит газа через Украину после 2024 года зависит от желания Киева

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Будущее поставок российского газа на европейский рынок по территории Украины после истечения действующего контракта в текущем году будет зависеть непосредственно от решений Киева, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, Москва со своей стороны готова продолжать поставки по маршруту, передает РИА Новости.

От Украины зависит транзит через ее территорию. У них есть свои установленные правила. От их желания зависит. Россия готова поставлять, — сказал Новак.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко объявил, что власти страны решили не продлевать контракт на транзит газа с компанией «Газпром» после 31 декабря 2024 года. Он рассказал о проведенном в прошлом году стресс-тесте газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, который доказал возможность системы функционировать без транзита газа.

В начале марта украинский премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что власти страны готовы продолжить транзит российского газа по своей территории, если будет запрос европейских государств. При этом Киев не намерен вести переговоры с Москвой об этом и предложил европейским партнерам самим выступить транзитером своего топлива, констатировал он.