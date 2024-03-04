На Украине высказались о будущем транзите российского газа в ЕС Шмыгаль: Киев готов продолжить транзит газа из РФ, но без переговоров с Москвой

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Денис Шмыгаль

Украинские власти готовы продолжить транзит российского газа по своей территории, если будет запрос европейских стран, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте кабмина. При этом, отметил он, Киев не намерен вести переговоры с Москвой об этом и предложил европейским партнерам самим выступить транзитером своего газа. В ином случае Украина будет использовать газотранспортную систему для своих целей, подчеркнул он.

Мы не собираемся вести переговоры, продолжать и ставить свои подписи под договором. Но мы имели неоднократно переговоры с европейскими лидерами. Если европейские страны выступят транзитерами своего газа, мы готовы такую услугу предоставлять, — сказал он.

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что европейские страны должны сами выйти с предложением о сохранении поставок российского газа через Украину, тем более что они сами желают продолжать транзит. Вместе с тем он рассказал, что в настоящее время у «Газпрома» нет планов и переговоров по поводу продления поставок по украинской газотранспортной системе.

Тем временем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не нуждается в транзитных поставках российского газа через Украину. По его словам, безопасность поставок обеспечивается газопроводом «Турецкий поток». В то же время Венгрия не отказывается от новых вариантов поставок и открыта для предложений, добавил министр.