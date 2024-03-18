На Украине определились, стоит ли продлевать контракт с «Газпромом» Минэнерго Украины отказалось продлевать контракт с «Газпромом» на транзит газа

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Власти Украины решили не продлевать контракт на транзит газа с компанией «Газпром» после 31 декабря текущего года, заявил глава украинской компании Минэнерго Герман Галущенко в эфире телемарафона «Единые новости». Он рассказал о проведенном в 2023 году стресс-тесте газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, который доказал возможность системы функционировать без транзита газа.

Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения, — сказал министр.

Галущенко отметил, что Киев активно усиливает свою энергетическую безопасность и независимость, в частности за счет «наращивания внутренней газодобычи». Транзитный договор «Газпрома» и Украины предполагает, что с 2021 года каждый день с обеих сторон прокачивают 109,6 млн кубометров топлива.

В начале марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны готовы продолжить транзит российского газа по своей территории, если будет запрос европейских государств. При этом, отметил он, Киев не намерен вести переговоры с Москвой об этом и предложил европейским партнерам самим выступить транзитером своего газа.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто до этого заявил, что Венгрия не нуждается в транзитных поставках российского газа через Украину. По его словам, безопасность поставок обеспечивается газопроводом «Турецкий поток».