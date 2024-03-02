В Венгрии объяснили, почему не нуждаются в транзите газа через Украину Сийярто: Венгрии не нужен транзит газа через Украину из-за «Турецкого потока»

Фото: gazprom

Венгрия не нуждается в транзитных поставках российского газа через Украину ради энергетической безопасности при работе газопровода «Турецкий поток», заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Дипломат также отметил, что Венгрия не отказывается от новых вариантов поставок и открыта к предложениям.

На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что «Турецкий поток» может нас снабжать газом, поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен. Но чем больше источников [энергии], тем лучше, поэтому мы открыты для дискуссии, — пояснил Сийярто.

Агентство напоминает, что в конце 2024 года истекает договор между Украиной и Россией о транзите газа, при этом в Киеве уже сообщили о нежелании продлевать соглашение. Вариант поставок через украинскую территорию еще остается, но в этом случае получателю придется арендовать мощности украинской ГТС. Сейчас объем транзита составляет 42 миллиона кубометров газа в сутки.

Ранее еврокомиссар Кадри Симсон заявила, что российский газ до сих пор не обложен санкциями, так как страны Евросоюза не смогли договориться по этому вопросу, По ее словам, это решение должен поддержать каждый из членов организации, чего достичь пока что невозможно.