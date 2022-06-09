Вице-премьер Оверчук: экономическая война против России пошла не по плану

Фото: nalog.ru/via Global Look Press

Алексей Оверчук

Западные страны при введении антироссийских санкций считали, что таким образом отпугнут партнеров России в Евразийском экономическом союзе, однако не добились своей цели, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на конференции «Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС». Он отметил, что все планы оказались направленными против их же инициаторов, передает РИА Новости.

Давление нацелено на то, чтобы ослабить российскую экономику. И авторы санкций рассчитывают, что эти меры должны отпугнуть государства — члены ЕАЭС от сотрудничества с Россией, разорвать наши связи, и в целом это будет означать, что Евразийский регион не сможет экономической интеграцией действовать как самостоятельный субъект, — сказал Оверчук.

Зампред правительства добавил, что благодаря мерам, которые принимают президент РФ Владимир Путин, российское правительство и Банк России, вся так называемая экономическая война со стороны Запада пошла не по плану.

С аналогичным заявлением ранее выступило китайское издание Global Times, авторы которого выразили мнение, что западная коалиция становится всё более ненадёжной по мере столкновения её участников с потерями из-за санкций. При этом развязанная Западом «экономическая война» терпит неудачу.