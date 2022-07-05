Вице-премьер Борисов: армия получает все необходимое для выполнения СВО

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Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса работают бесперебойно для того, чтобы российская армия получала все необходимое в ходе спецоперации на Украине, сообщил на заседании в Госдуме вице-премьер РФ Юрий Борисов. По его словам, которые приводит ТАСС, нагрузка на оборонно-промышленный комплекс во время спецоперации существенно выросла.

Россия ведет специальную военную операцию уже четыре месяца в условиях колоссального санкционного давления. Все это время наша армия получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно, — заявил вице-премьер.

Сегодня днем депутаты Госдумы приняли правительственный проект об обеспечении ВС РФ при проведении контртеррористических (КТО) и других спецопераций за границей. В тексте закона поясняется, что при ведении СВО за рубежом в экономике России могут ввести специальные меры. В число таких мер входит «расконсервирование мобилизационных мощностей», а также «разбронирование материальных ценностей» госрезерва.

В марте министр обороны России Сергей Шойгу провёл совещание касательно выполнения государственного оборонного заказа в условиях санкций. Отмечается, что в процессе обсуждения были выработаны конкретные предложения по решению данного вопроса для доклада руководству страны.