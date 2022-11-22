«Ведомости»: Путин встретится с матерями российских военных

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Владимир Путин на этой неделе проведет встречу с матерями российских военных, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к администрации президента. Мероприятие будет приурочено ко Дню матери, который отмечается в воскресенье, 27 ноября.

Президент уделит внимание этому празднику и не обойдет тему боевых действий, в которых участвуют военнослужащие, – говорит другой источник, близкий к АП.

Кремль дату встречи и ее содержание не анонсировал, однако, по словам еще одного источника, подготовка к встрече уже идет и она «логично ляжет в празднование Дня матери», которому в этом году придали «новый стимул» указом президента об учреждении звания «Мать-героиня». Отметят праздник и в регионах: в Псковской области и Севастополе уже провели «Разговоры о важном», посвященные Дню матери. В Башкирии всю неделю будут проходить мероприятия, приуроченные к этому празднику. Во Владимирской области будут делать поделки для матерей, а в Кемеровской области пройдут конкурсы рисунков.

Политолог Алексей Макаркин полагает, что встреча с родителями военных нужна главе государства для того, чтобы выслушать их и дать сигнал чиновникам о выявленных проблемах. По его словам, власти пытаются донести, какое именно патриотическое поведение матерей считается правильным, и готовы поддерживать их морально и материально.

Ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что институт материнства необходимо оберегать от любых унижений, поскольку такие традиционные институты, как семья, рождение и воспитание детей, сейчас ставятся под вопрос, и в определённых слоях общества материнство нередко рассматривается как нечто потерявшее актуальность, изжившее себя. Некоторые женщины предпочитают отказываться от радости материнства и тратить всё свое время и средства на саморазвитие, путешествия и другие цели.