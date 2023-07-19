Вассерман оценил новый учебник по истории с главами об СВО Депутат ГД Вассерман назвал «здравым» раздел учебника по истории с главами об СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Раздел учебника по истории России о специальной военной операции на Украине актуален в современных условиях, решение о включении новых глав является «здравым», считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Комментируя ситуацию «360», он уточнил, что не знает, как часто дети задаются вопросами о происходящем, но взрослые точно регулярно интересуются причинами СВО.

Мне этот раздел учебника, посвященный событиям на Украине XXI века и причинам военной спецоперации России, представляется вполне здравым. Не знаю, как часто дети спрашивают про СВО, но вот взрослые задают подобные вопросы регулярно. Так что в любом случае считаю эту книгу весьма актуальной, — считает Вассерман.

По словам парламентария, новые учебники всегда сопровождаются дополнительными методическими материалами. К «Истории России» их уже также готовят. Вассерман подчеркнул, что лично принимал участие в редактировании последней главы, которая посвящена «формированию террористической организации на почве лозунга „Украина — не Россия“». Депутат добавил, что считает необходимыми встречи школьников с участниками СВО.

Ранее стало известно, что российские старшеклассники в новом учебном году будут изучать на уроках истории причины начала спецоперации на Украине. Соответствующие параграфы включены в учебник, разработанный помощником президента РФ Владимиром Мединским и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым.