В СПЧ призвали ввести регулирование работы блогеров Член СПЧ Точенов заявил, что в России необходимо ввести регулирование работы блогеров

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В России необходимо ввести регулирование деятельности блогеров, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов. Однако, по его словам, которые цитирует РИА Новости, контроль публицистов «не должен превращаться в цензуру». Он отметил, что в Сети довольно много материалов с недостоверной информацией и, порой даже преступающей закон.

Мне кажется, что нужно ввести некое регулирование. <...> Люди должны отвечать за свои слова, за свои действия, пусть даже написанные в социальных сетях, — сказал Точенов.

В свою очередь руководитель рабочей группы Общественной палаты по защите прав пользователей в интернете Александр Малькевич, комментируя заявление Точенова, заявил, что блогеров необходимо приравнять к СМИ и наделить их обязанностями и правами.

Фактически мы говорим о той инициативе, которая существует давно в Общественной палате, приравнять блогеров, имеющих существенную аудиторию, к средствам массовой информации, — пояснил Малькевич.

14 июня отмечается Международный день блогера. В 2004 году сотни человек из более чем 40 стран инициировали этот праздник, как символ дружбы между публицистами всего мира.

Накануне пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) получили Гран-при в спецноминации «Мир должен знать» на церемонии вручения первой Национальной премии интернет-контента в Москве. Представитель МИД России Мария Захарова поздравила их с победой, вручив телефон правительственной связи.