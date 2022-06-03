Вовану и Лексусу сделали неожиданный подарок в МИД России Захарова подарила Вовану и Лексусу телефон правительственной связи

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) получили Гран-при в спецноминации «Мир должен знать» на церемонии вручения первой Национальной премии интернет-контента в Москве. Представитель МИД России Мария Захарова поздравила их с победой и вручила телефон правительственной связи.

Ребята покорили все вершины возможного. Но жизнь подкидывает новые задачи, новые тесты. Вы покорили телефоны очень многих политиков и мировых деятелей. Я принесла вам тот [телефон], который называется «правительственной связью», — сказала Захарова.

В речи дипломат отметила, что будет ждать звонка от пранкеров. Блогеры, в свою очередь, отметили, что всегда находятся с Захаровой на связи в Telegram, и надеются, что она ждет только дружественного звонка, передаёт РИА Новости.

Вован и Лексус рассказали и о планах на будущие розыгрыши. Одним из них должна стать беседа от имени президента Украины Владимира Зеленского с мировыми звездами, поддерживающими Украину. Блогеры хотят уточнить, знают ли селебрити, где на карте расположено государство и что знаменитости подразумевают под поддержкой.

Вован и Лексус известны своими пранками над мировыми политиками. В ходе онлайн-встречи собеседники рассказывают конфиденциальную информацию, имеющую отношение к гостайнам. Так, 17 мая Вован и Лексус разыграли 43-го президента США Джорджа Буша — младшего, заявившего, что он хотел бы видеть Украину в составе НАТО.