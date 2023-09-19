В Совфеде рассказали, чем закончится зерновой спор Украины и Польши в ВТО Сенатор Цеков: польско-украинской битвы в ВТО не будет, стороны договорятся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Словакия, Польша и Украина не устроят «битву» из-за поставок зерна, так как стороны, скорее всего, договорятся о смягчении ограничений, предположил в беседе с NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Он отметил, что у Киева возникнут сложности при обсуждении вопроса транзита сельскохозяйственной продукции по территории Венгрии.

Думаю, Украина, Словакия и Польша договорятся. Выборы закончатся, ограничения смягчат. Серьезной битва в ВТО у Украины с Венгрией, Польшей и Словакией не получится. С Будапештом сложнее, там нет выборов, и от них не зависит политика Венгрии по Украине. Там консолидированное мнение — Киев ущемляет права венгров, проживающих в Закарпатье, — добавил Цеков.

Сенатор не исключил, что в Будапеште считают часть территории Украины исторически венгерской.

Еврокомиссия 15 сентября не продлила ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины, но обязала Украину ввести меры по контролю за экспортом. В Словакии заявили, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Киева продлят до конца 2023 года.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что жалоба Украины в ВТО не произвела должного впечатления на Польшу и не заставит власти страны отказаться от зернового эмбарго. По его словам, Варшава считает занятую позицию верной и не планирует отступать.