В Совфеде предупредили НАТО о мясорубке из-за Калининграда Джабаров заявил, что попытка забрать у России Калининград обернётся для НАТО мясорубкой

Фото: Павел Кашаев/Russian Look/Global Look Press

Владимир Джабаров

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что попытки стран — членов НАТО «забрать» у России Калининград обернутся для них мясорубкой. В Альянсе должны это понимать, отметил он в интервью РБК.

Любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьёзно попадёт в эту мясорубку, — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что подобные заявления делаются, чтобы проверить решимость и твердость России в данном вопросе. На Западе «не должны обольщаться» на этот счет, считает Джабаров.

По его словам, ситуация с транзитом в Калининградскую область будет урегулирована на дипломатическом уровне. ЕС уже пошёл на исключения из санкций, которые позволяют возить через Литву все товары, указал сенатор.

Ранее стало известно, что бывший глава МВД Латвии Марис Гулбис заявил: ограничение грузового трафика в Калининградскую область дает понять, что ЕС и НАТО готовы «забрать» у РФ Калининград. По его мнению, Европа посылает РФ чёткие сигналы о том, что «захватит Кенигсберг», если «русские будут выпендриваться».