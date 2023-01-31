В Совфеде оценили отказ Байдена от поставок F-16 Украине Сенатор Пушков: Байден должен надавить на союзников для исключения поставок F-16 Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что к словам президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не планирует поставлять Киеву истребители F-16, стоит относиться с долей сомнения. По его словам, поставки истребителей Украине могут осуществить другие страны. Он назвал «недостаточными» слова Байдена для предотвращения эскалации.

F-16 есть на вооружении у 9 стран НАТО. У Франции есть свои истребители Рафаль. Для предотвращения крайне опасного витка эскалации заявление Байдена является недостаточным, — написал Пушков.

Парламентарий отметил, что президенту США следует надавить на союзников, чтобы исключить поставки подобного оружия украинским военным.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявил, что страна готова рассмотреть вопрос передачи истребителей F-16 Киеву, пишут «Известия». Глава правительства добавил, что в настоящий момент такие запросы со стороны властей Украины не поступали. Он отметил, что у Нидерландов «нет табу» в вопросах поставок военной помощи Киеву. Он назвал «большим шагом» идею передачи Киеву истребителей.