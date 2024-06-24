В Совфеде оценили новый пакет санкций ЕС против России Сенатор Карасин: очередные европейские санкции против России обречены на провал

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Утвержденный Европейским союзом 14-й пакет санкций против России не даст желаемого результата, он обречен на провал, заявил в беседе с Lenta.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Сенатор добавил, что за годы страна уже привыкла к попыткам предотвратить развитие страны во всех сферах жизни.

Мы поняли, что перспективы у нас понятные — мы будем развиваться как великое государство, мы будем решать проблемы сами, ну а те враждебные пакеты, которые без устали принимают некоторые коллеги, в том числе в Евросоюзе, обречены на провал, — уточнил Карасин.

Сенатор также обратил внимание на то, что большая часть государств мира осознала, что победить Россию невозможно. Кроме того, Москва продолжает выступать за создание свободного от условностей и диктата мира.

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко ранее объявил, что руководство страны проанализирует новые антироссийские санкции.

Пакет санкций в отношении российских деятелей культуры стал 14-м для ЕС. Под ограничения также подпал теневой российский флот. Санкции коснулись 27 судов.

В списке физических лиц под ограничениями ЕС оказались также президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев, глава АНО «Институт развития интернета». Среди юридических лиц «Уральские авиалинии», Международный детский центр «Артек», Фонд Кадырова, Белорусский республиканский союз молодежи и группа компаний «Волга Днепр». Кроме того, в перечне ЕС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник и мать главы Чечни Аймани Кадырова.