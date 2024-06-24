МИД РФ пригрозил ответными мерами на новые санкции ЕС Замглавы МИД Грушко: Россия проанализирует новые антироссийские санкции ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России проведет тщательный анализ новых антироссийских санкций Европейского союза, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва ответит на ограничения сообразно необходимости.

Все эти новообъявленные меры будут тщательно проанализированы, а ответные меры, которые мы сочтем необходимыми, — приняты, — сказал Грушко.

Ранее сообщалось, что ЕС 24 июня принял 14-й пакет антироссийских санкций. В частности, ограничения коснулись «Железных дорог Новороссии», ООО «Буровая компания Евразия», холдинга «Новопорт». Министр образования ДНР Ольга Колударова, главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев и глава Росимущества Вадим Яковенко также подпали под санкции.

Кроме того, под рестрикции подпали российские артисты Полина Гагарина, Ярослав Дронов (SHAMAN), актер Иван Охлобыстин, а также основатель LIFE.ru Арам Габрелянов. Помимо этого, санкции коснулись 27 судов так называемого теневого флота России.

Вместе с тем Совет ЕС решил ввести меры по приостановке вещательной или направленной против объединения деятельности некоторых СМИ. Ограничения коснулись издания «Известия», «Российской газеты», Voice of Europe и РИА Новости.