Евросоюз утвердил запрет доступа к российским СМИ Евросоюз официально утвердил запрет доступа к ряду российских СМИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейский союз утвердил запрет доступа к ряду российских СМИ, на которые ранее были наложены санкции, следует из документа Совета ЕС. В числе таких информационных ресурсов оказались издание «Известия», «Российская газета», Voice of Europe и РИА Новости. Запрет вступит в силу с 25 июня.

Совет принял решение ввести меры по приостановке вещательной или направленной против ЕС деятельности некоторых средств массовой информации. <...> Совет пришел к выводу, что эти меры <...> должны вступить в силу 25 июня 2024 года, — указано в документе.

В мае стало известно, что ЕС решил приостановить вещание в странах объединения четырех СМИ, которые поддерживают «российскую пропаганду» и спецоперацию ВС РФ на Украине. Речь шла о «Голосе Европы», РИА Новости, «Известиях» и «Российской газете».

Представитель МИД РФ Мария Захарова на это заявила, что Евросоюз продолжает зачистку информационного пространства и следует политической цензуре коллективного Запада. Она добавила, что решение ЕС стало очередным свидетельством пренебрежения международными обязательствами в сфере обеспечения плюрализма СМИ. Кроме того, отметила представитель МИД РФ, запрет на вещание СМИ России стал еще одним примером «вырождения демократических обществ» в странах Запада.