В Совфеде оценили идею зарабатывать миллиарды на сортировке мусора

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Пожалуй, одним из главных трендов в современном мире стала экология. Ведущие экономисты разрабатывают и внедряют новые технологии, чтобы спасти свои страны от мусора. В этом есть не только практический смысл. Немногие осознают, что мусор — в том числе альтернативный способ получения тепла, удобрения и как итог — ощутимой прибыли. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов считает, что России следует обратить внимание на опыт других стран, научившихся зарабатывать на сортировке мусора.

Недавно в Ростехе подсчитали, что на территории России находится как минимум 40 млрд тонн неутилизированных отходов. Ежегодно запасы мусора пополняются на 60 млн тонн. Эксперты уже подсчитали, что правильное обращение с мусором может приносить нашей стране прибыль в размере от 2 до 3,5 млрд долларов ежегодно.

Автор проекта предлагает взять на вооружение проверенные методы ряда развитых стран. В качестве примера успешного взаимодействия с мусором Давыдов приводит Сингапур. В частности, Давыдов предлагает отслеживать нарушителей при помощи профессиональных видеокамер. При этом государству не придётся тратить на это деньги налогоплательщиков — частные инвесторы смогут получать половину суммы назначенных нарушителям штрафов и будут содержать всю инфраструктуру.

Также Давыдов предлагает задействовать в борьбе с нарушителями общество. К примеру, неравнодушные жители городов могут снимать на телефон загрязняющих город граждан и получать 50 процентов от суммы полученного государством штрафа.

Результат не заставит себя ждать: студенты, пенсионеры, домохозяйки мгновенно отреагируют на данное предложение и, таким образом, мы получим систему эффективного массового контроля за чистотой, которая поможет навести полный порядок максимум за два года, — отмечает он.

В качестве пилотного города для внедрения новых экотехнологий предлагается Сочи. Далее по отработанной схеме можно будет распространять их развитие на другие российские города.

Эталоном по отношению к мусору Давыдов видит модель Швейцарии.

С 2000 года Швейцария полностью запретила организацию свалок на своей территории. Это было единственно возможным решением, и поэтому осталось только два выбора: либо перерабатывать мусор (превращая использованные изделия в материал для новых), либо сжигать (получая взамен тепло- и электроэнергию). Организацию сбора и переработки передали в руки частным компаниям, которые помогли Швейцарии за короткий период стать одним из лидеров по утилизации мусора в Европе, — отмечает он.

Разные страны используют мусор во многих сферах деятельности. Где-то переработанные отходы идут на изготовление одежды, канцтоваров и офисной мебели. В Японии на переработку приезжают разные виды стекла, глины и фарфора. На выходе люди получают плитку, панели для облицовки стен и другие строительные материалы. Японцы перерабатывают и пищевые отходы, которые в итоге становятся расходным материалом для изготовления удобрений.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сжигание мусора позволяет добывать электричество. В городе Линчепинг, Швеция, на заводе «Гарстад» каждый год сжигается 330 тысяч тонн твердых бытовых отходов. Жители получают электроэнергию и тепло, которые отапливают около 90% домов города. Шведы также при помощи переработки отходов получают биологический газ, который идет на заправку городского транспорта. По подсчетам шведских экспертов, переработка 4 тонн отходов дает примерно столько же энергии, сколько тонна нефти.

Дмитрий Давыдов обратился к властям с идеей по внедрению экотехнологий в мегаполисы. 18 октября 2021 года Совет Федерации ответил автору проекта. В опубликованном письме заместитель председателя комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера А. Акимов сообщил, что представленные предложения будут учтены в законопроектной работе комитета.

На деле же предлагаемые решения вопроса городской экологии пока не получили воплощения в жизнь. В июне 2022 года автор проекта снова обратился к властям с ответом на прошлогоднее письмо от ведомства. Несмотря на активное продвижение «мусорной реформы», ежегодно 90% из 50 млн тонн отходов все еще попадают на свалки. Согласно указу президента, к 2030 году вывозимые на полигоны отходы должны сократиться как минимум вдвое.

Автор проекта также предложил установить в России стандарты обращения с отходами и организовать систему штрафов для нарушителей. Штрафы и контроль должны распространяться на все этапы обращения с отходами: от досортировки до переработки и сжигания. Нежелающие сортировать мусор граждане могут приобретать специальные пакеты для мусора, в которые будут вкладываться все издержки.

По мнению Давыдова, необходимо также повысить привлекательность отрасли для частных инвесторов за счет льготных налоговых ставок. Автор проекта надеется на законодательную поддержку инициативы со стороны государства. Это позволит не только существенно улучшить экологическую ситуацию в стране, но и увеличить доходы бюджета.