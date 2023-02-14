В Совфеде оценили готовность США к переговорам с Россией Сенатор Климов: в США отсутствует консенсус по вопросу начала переговоров с Россией

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

США не одобрят начало переговоров с Россией, потому что в среди американских политиков отсутствует консенсус по этому вопросу, заявил в беседе с Lenta.ru сенатор Андрей Климов. По его словам, Вашингтон пойдет на это только в случае экзистенциальной опасности или прямой угрозы национальным интересам. Пока в Штатах существуют полярные мнения насчет начала диалога с Россией, пояснил парламентарий.

Американский политический класс устроен так, что не пойдет ни на какие уступки, пока не почувствует прямой угрозы национальным интересам, экзистенциальной угрозы. До тех пор, пока США не скажут свое веское слово, их марионетки будут продолжать выполнять указы, — уверен Климов.

Сенатор уточнил, что некоторые американские политики убеждены, что украинский конфликт противоречит стратегическим интересам Штатов. Они выступают за завершение противостояния. Однако многие считают, что сила на стороне Вашингтона. Парламентарий уточнил, что рано или поздно США придется договориться с Россией, но они хотели бы сделать это на собственных условиях.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских ранее заявил, что у США не получится разговаривать с Россией языком силы и ультиматумов или вмешиваясь во внутренние дела государства. При этом он подчеркнул готовность Москвы договориться о «правилах игры» под эгидой международных организаций.