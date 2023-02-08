В России назвали условие для диалога с США Спецпредставитель президента Крутских: США не сможет говорить с Россией с позиции силы

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

У США не получится разговаривать с Россией языком силы и ультиматумов или вмешиваясь во внутренние дела государства. Об этом РИА Новости заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских. При этом он подчеркнул готовность Москвы договориться о «правилах игры» под эгидой международных организаций.

По мнению Крутских, если новый посол США в РФ Линн Трейси сумеет оперативно разобраться в ситуации и правильно сориентирует собственное руководство в Вашингтоне по вопросу диалога с Москвой, тогда наша страна будет открыта для общения и контактов.

Российский спецпредставитель также подчеркнул, что РФ предлагает договорится о правилах игры, в частности, в сфере кибербезопасности, в рамках международных форумов и под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). По словам Крутских, это поможет сделать мир более предсказуемым и безопасным.

Ранее директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил, что Россия открыта для диалога с западными странами при наличии у них «такой же искренней» готовности. Он отметил, что признаков для улучшения диалога со странами Северной Европы и Прибалтики на данный момент нет. Однако представитель ведомства призвал искать варианты продолжения переговоров.

В свою очередь премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что переговоры по конфликту на Украине прервали страны Запада. Политик, который выполнял роль посредника в переговорном процессе между Москвой и Киевом, отметил, что за срыв переговоров в том числе ответственны США, Германия и Франция. Как указал Беннет, в один момент западные лидеры решили «громить» президента России Владимира Путина, а не идти с ним на переговоры.