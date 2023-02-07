МИД России предложил странам Запада «сесть и нормально поговорить» Представитель МИД РФ Беляев: Россия открыта для диалога с западными странами

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Россия открыта для диалога с западными странами при наличии у них «такой же искренней» готовности, заявил в интервью RTVI директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев. Он отметил, что признаков для улучшения диалога со странами Северной Европы и Прибалтики на данный момент нет. Однако представитель ведомства призвал искать варианты продолжения переговоров.

Если есть желание сесть и нормально поговорить о путях нормализации ситуации, о путях минимизации рисков, а ведь они есть — риски <...> И необходимо предпринимать усилия, в том числе для того, чтобы исключить возможность каких-то инцидентов в воздухе, на море и перерастания этих инцидентов в какие-то серьезные моменты, — отметил дипломат.

В качестве примера инцидента, в отношении которого Россия предлагала Западу диалог, Беляев назвал взрывы на «Северных потоках». По его словам, Россия предложила Швеции и Дании проводить совместное расследование, но европейские страны не приняли помощь Москвы.

По словам дипломата, МИД «готов к разговору со всеми, с британцами и, в общем-то, с финнами, шведами, кем угодно», однако разговор не должен представлять зачитывание ранее озвученных заявлений.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет ранее заявил, что переговоры по конфликту на Украине прервали страны Запада. Политик, который выполнял роль посредника в переговорном процессе между Москвой и Киевом, отметил, что за срыв переговоров в том числе ответственны США, Германия и Франция. Как указал Беннет, в один момент западные лидеры решили «громить» президента России Владимира Путина, а не идти с ним на переговоры.