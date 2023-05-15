В Совфеде обвинили Шольца во вмешательстве в отношения России и Украины

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Олаф Шольц

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца после слов о неприемлемости мира на Украине на условиях России. Он расценил их как грубое вмешательство в отношения Москвы и Киева. В своем Telegram-канале он также обвинил немецкого политика в ориентировании Украины на продолжение конфликта.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против достижения мира на Украине на условиях России. Такие высказывания со стороны немецкого государственного деятеля являются грубым вмешательством в двусторонние российско-украинские отношения, подстрекательством и интриганством, — написал сенатор.

Он отметил, что цели спецоперации состоят в полной демилитаризации и денацификации Украины, а также предотвращении ее членства в военных блоках. Сенатор подчеркнул, что Россия «не подразумевают ничего криминального в отношении украинского народа» и после победы «никакого геноцида украинцев не последует».

Бондарев добавил, что Россия ратует за мир и выступает против агрессии. Вместе с тем ее власти не позволят навязывать мирное соглашение на неприемлемых условиях.