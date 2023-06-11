В Совфеде назвали условия для переговоров с Украиной Сенатор Цеков: Украина должна быть готова передать три области для переговоров с Россией

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Член комитета по международным делам Совета Федерации РФ, сенатор от республики Крым Сергей Цеков заявил URA.RU, что для начала ведения переговоров Украина должна быть готова передать в состав России три области. Парламентарий пояснил, что речь идет о Николаевской, Одесской и Харьковской областей. Политик выразил уверенность в том, что, когда Киев будет к этому готов, он сам предложит этот вариант.

Не думаю, что они очень быстро и публично согласятся на переговоры. Я по себе сужу, но если нам и вести переговоры, то на предмет того, чтобы в состав России Украина еще передала Николаевскую и Одесскую области. Тогда еще можно вести какие-то переговоры. По большому счету, и Харьковскую область, — сказал Цеков.

Законодатель при этом добавил, что вопросы «демилитаризации, денацификации, а также нейтральный статус с повестки не снимаются».

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация США не намерена искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и продолжает направлять Киеву вооружения. Дипломат отметил, что Белый дом даже не пытался усадить киевские власти за стол переговоров, так как цель — «нанести России стратегическое поражение». По его словам, политика США в этом вопросе приводит к еще большим человеческим жертвам.