В Совфеде назвали условие для признания Крыма российским в ЕС Пушков заявил, что Евросоюз может признать Крым российским вслед за США

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Евросоюз может признать Крым российским после США, допустил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале. Он отметил, что позиция ЕС уже не кажется столь «железобетонной», как прежде. Единство Евросоюза может пойти трещинами, убежден Пушков.

Высказываются опасения, что признание Крыма российским со стороны США может стать причиной раскола ЕС. Как и снятие Вашингтоном санкций с России <...>. Тревога в Брюсселе говорит о том, что стоит Трампу сделать это и показное единство ЕС может пойти трещинами, — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что это первая причина беспокойства в объединении. Вторая, по словам сенатора, заключается в том, что всем «рациональным людям» в Европе, как и главе США Дональду Трампу, ясно, что Крым всегда был русским.

Пушков добавил, что полуостров провел лишь 23 года в составе Украины как независимого государства. Однако в Европе, напомнил он, Крым начали считать российским еще в 2014 году.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер призвал Украину согласиться на признание полуострова частью РФ. Политик поддержал слова Трампа о необходимости завершить кровопролитие любой ценой. Миллер также призвал Польшу перестать настаивать на продолжении конфликта.