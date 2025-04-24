В Польше обратились к Украине с резким призывом по Крыму Экс-премьер Польши Миллер потребовал от Украины признания Крыма российским

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крым, Севастополь

Экс-премьер Польши Лешек Миллер призвал Украину согласиться на признание Крыма российским. В эфире Radio Zet он поддержал слова президента США Дональда Трампа о необходимости завершить кровопролитие любой ценой. Миллер также призвал Варшаву перестать настаивать на борьбе до последнего украинца.

Я сторонник установления даже хрупкого мира, — сказал он.

Ранее европейские чиновники предупредили администрацию Трампа о невозможности признания Крыма российским. Европа намерена твердо придерживаться позиции непризнания изменения статуса полуострова без согласия Киева. Более того, Крым и перспективы вступления Украины в НАТО в ЕС назвали «красными линиями», которые Европа не готова переступить.

В свою очередь первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил, что Зеленский отказывается признавать Крым российской территорией из-за страха потерять власть на следующих выборах главы государства. По его словам, политик говорит лишь то, что должно понравиться украинскому обществу.

Трамп, комментируя отказ Зеленского признать Крым российским, заявил, что он вреден для переговоров по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что украинский лидер, которому «нечем похвастаться», занимается подстрекательством. По словам американского лидера, Зеленский может потерять всю страну, если не заключит мир.