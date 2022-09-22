В Совфеде назвали срок публикации доклада о биолабораториях США на Украине Косачев: доклад о биолабораториях США на Украине представят президенту в марте 2023 года

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Итоговый доклад о деятельности американских биолабораторий на территории Украины будет представлен президенту РФ Владимиру Путину и правительству страны не позднее марта 2023 года, сообщил вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий США на Украине Константин Косачев. По его словам, которые приводит ТАСС, доклад будет опубликован в интернете и будет иметь публичный характер.

По федеральному закону мы можем работать в период до одного года. То есть [доклад будет представлен] не позднее марта следующего года, — отметил сенатор.

Ранее сопредседатель комиссии Ирина Яровая заявила, что Пентагон работает над тайными сценариями применения тактического биологического оружия массового поражения, что должно стать предметом международного расследования. По ее словам, Соединенные Штаты используют площадку ООН «для обмана и манипуляций» в собственных интересах, чтобы отвлечь внимание разговорами о ядерных угрозах и подготовить самый опасный военно-биологический вид оружия массового поражения.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что США признали факт проведения биоисследований на Украине на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических клиник, а также факт вывоза с Украины образцов патогенных штаммов и биоматериалов. По его словам, это произошло в Женеве на совещании государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.