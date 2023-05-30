В Совфеде назвали лучший способ ответить Украине на атаку по Москве Сенатор Цеков назвал победу в СВО лучшим ответом Украине на атаку по Москве

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Лучшим ответом Украине на атаку дронов по Москве будет победа в спецоперации, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, для защиты приграничных регионов следует создавать буферную зону. Утренний удар по столице России сенатор назвал вымещением злости на гражданских.

Лучший ответ — победа в СВО. Если говорить о наших приграничных областях, то мы должны действительно создавать обширную буферную зону, чтобы ВСУ не могли обстреливать Белгородскую, Брянскую, Курскую область, — сказал Цеков.

Сенатор также согласился с заявлением губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о необходимости присоединить Харьков и Харьковскую область к РФ. Он считает, что территории необходимо будет выделить в отдельный регион.

Соглашусь с тем, что сказал Гладков: Харьков и Харьковская область должны вернуться в состав России, это исконно российские, наши территории. Они должны стать еще одним субъектом РФ. Вот это будет лучшим ответом, — заявил сенатор.

По мнению Цекова, Украина идет по пути терроризма. Он указал на то, что ВСУ атакуют гражданские объекты в Донецке, Луганске и Белгородской области.

Это террористическое государство, которое в своих действиях руководствуется местью, злобой и вымещают свои месть и злобу на гражданском населении. Они атакуют гражданские объекты. Это происходит и в Донецке, и в Луганске, и в Белгородской области, — сказал Цеков.

Сенатор подчеркнул, что Россия «по большому счету» отвечает на это, уничтожая военные объекты на Украине, ее ПВО. Однако, по мнению Цекова, РФ должна научиться в полной мере справляться с БПЛА.

Минобороны РФ ранее заявило об уничтожении восьми беспилотников самолетного типа, которые были задействованы Украиной для атаки по Москве. По данным ведомства, пять БПЛА были уничтожены ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ и отклонились от целей. При этом часть из них все-таки попала в жилые дома.