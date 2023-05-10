В Совфеде пригрозили разделом переименовавшей Калининград Польше Сенатор Джабаров: Польша рано или поздно доиграется до нового раздела своей территории

Фото: СФ РФ

Польша рано или поздно доиграется до нового раздела своей территории, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, попытки Варшавы переименовать Калининград не доведут ее до добра. Сенатор отметил, что выступления Польши против России исторически заканчивались потерей страной своей независимости.

Вы помните историю Восточной Пруссии, которая была территорией Германии. Она досталась полякам вообще ни за что, просто подарок сделал Иосиф Сталин. Вот одна ее треть — это нынешняя Калининградская область. Я думаю, что, переименовав ее на свой лад, они пытаются еще откусить у России один кусок. Все идет к тому, что Польша рано или поздно доиграется до нового раздела, — сказал он.

По словам Джабарова, «разделы уже были и все они начинались после того, как Польша выступала против России. Так было при царе, большевиках и все это заканчивалось потерей Польши своей независимости и территорий».

Возмущения поляков до добра их не доведут, — добавил сенатор.

Ранее Комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям республики называть Калининград польским топонимом «Крулевец», а Калининградскую область — Крулевецкой. В комиссии считают, что нынешнее название искусственное и не связано с городом.

Власти Калининградской области призвали Польшу придерживаться официального названия города. В пресс-службе администрации добавили, что с таким же успехом польский город Гданьск можно называть Данцигом, а саму Польшу — Царством Польским. Однако в Калининградской области придерживаются официальных топонимов.