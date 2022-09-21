В СФ одобрили упрощенное получение гражданства России иностранными военными

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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении военной службы, сообщает РИА Новости. Новые правила коснутся иностранных граждан, заключивших военный контракт на срок не менее одного года.

Отмечается, что после прохождения военной службы иностранцы смогут обратиться с заявлениями о получении российского гражданства без предоставления вида на жительства и без беспрерывного проживания на территории России в течение пяти лет.

Первый контракт о прохождении военной службы может быть заключен с иностранцами на год, сейчас минимальный срок такого контракта — 5 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время правительство Москвы развернет в миграционном центре «Сахарово» инфраструктуру для поступления иностранных граждан на военную службу. По его словам, власти сделают все, чтобы заключение контрактов было максимально удобным.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий верхний возрастной предел для граждан России и иностранцев на заключение первого контракта о прохождении службы в Вооружённых силах РФ. Ранее возрастные рамки для желающих подписать контракт на военную службу ограничивались возрастом от 18 до 40 лет, для иностранцев — от 18 до 30 лет.