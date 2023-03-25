Росздравнадзор успокоил россиян с диабетом Росздравнадзор: «Оземпик» будет поставляться в Россию до декабря 2023 года

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Поставки препарата для пациентов с сахарным диабетом «Оземпик» в Россию продолжатся до декабря 2023 года, заявили NEWS.ru в пресс-службе Росздравнадзора. В ноябре 2022 года ведомство уведомили о прекращении поставок в Россию этого лекарства. В Росздравнадзоре подчеркнули, что согласно закону, производители лекарств уведомляют о прекращении поставок за один год.

Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат «Оземпик» на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года, — говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что дефицита лекарств в российских аптеках нет. Прежде имевшие место логистические сложности преодолены, медикаменты поставляются своевременно, добавил он.

В сентябре прошлого года «Коммерсант» сообщал, что российские власти рассматривают введение приоритета использования в фармацевтике отечественных стандартных образцов. Эти стандарты российские производители используют для контроля качества серий лекарств.

Ранее РБК писал, что в 2023 году 95% российского рынка лекарств может оказаться под угрозой из-за его зависимости от импорта. Большая часть зарубежных производителей тогда прекратила инвестиции в Россию, в то время как для достижения «лекарственного суверенитета», по данным представителей Минобрнауки, нужно не меньше 200 млрд рублей.