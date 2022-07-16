В Россию вернулись все музейные экспонаты из недружественных стран Швыдкой: все экспонаты из музейного фонда РФ вернулись на родину из недружественных стран

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Все экспонаты из государственного музейного фонда РФ, которые находились на выставках в недружественных странах, возвращены на родину. Специальный представитель президента России Михаил Швыдкой заявил, что две или три работы, представляющие культурную ценность, не были привезены в Россию. Они принадлежат частным коллекционерам, пишет ТАСС. Швыдкой отметил, что вопрос о возвращении данных предметов искусства решить достаточно трудно, пока их владельцы находятся под европейскими санкциями.

Все экспонаты, которые находились в государственном музейном фонде РФ, они все вернулись на родину. Вещи, которые остались, по-моему, две или три работы — это работы, принадлежащие частным коллекционерам. Там идет серьезная юридическая проработка. Я думаю, что в конце концов этот вопрос удастся решить, но пока их владельцы находятся под санкциями европейскими — это довольно сложно, — заявил Швыдкой.

Ранее в пресс-службе Минкультуры РФ сообщили, что российские произведения искусства, задержанные на финской таможне, прибыли в Россию.

О задержании экспонатов в Финляндии стало известно в начале апреля. Речь шла о картинах из Эрмитажа и Третьяковской галереи, которые участвовали в выставках в Милане «Гран Тур. Мечта об Италии от Венeции до Помпей» и «Форма бесконечности» в Удине, а также о произведениях из ГМИИ им. А. С. Пушкина. Они прибыли из Японии, где экспонировались в музее города Тибa.