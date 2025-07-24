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24 июля 2025 в 14:04

В России объяснили, как Германия рубит «газовый» сук под собой

Посол Нечаев обвинил Германию в стремлении похоронить «Северные потоки»

Сергей Нечаев Сергей Нечаев Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Власти Германии вопреки собственным интересам стремятся окончательно похоронить проект «Северных потоков», заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью ТАСС. Он отметил, что возможность восстановления поврежденного газопровода все еще существует.

Германия вопреки собственным интересам спешит окончательно похоронить проект, в том числе путем распространения на него санкций ЕС, — подчеркнул дипломат.

Нечаев добавил, что представители бизнеса и политики в Германии неоднократно поднимали вопрос возобновления поставок из России. Однако, по его словам, власти ФРГ не идут навстречу этим призывам.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» должны быть восстановлены и запущены. Он также указал на необходимость наказать виновных в подрыве топливной инфраструктуры, так как они нанесли урон энергетическому суверенитету ФРГ.

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер между тем заявил, что экономика Германии может обрушиться в случае полного отказа Евросоюза от газа из России. По его словам, ФРГ лишится огромного количества рабочих мест и промышленных отраслей в случае реализации такого сценария.

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