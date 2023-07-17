В России изменят закон о защите прав потребителей Сенатор Тимченко рассказал о подготовке нового закона о защите прав потребителей

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В России изменят закон о защите прав потребителей, принятый 30 лет назад, рассказал председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. В разговоре с «Парламентской газетой» сенатор отметил, что подготовка нового законопроекта — это необходимость, продиктованная изменениями в экономике и мире.

Изменения, происходящие в современной экономике, развитие цифровых технологий, появление новых сфер и сегментов потребительского рынка — все это указывает на необходимость кардинальной переработки Закона «О защите прав потребителей», который принимался больше 30 лет назад, — пояснил Тимченко.

По словам сенатора, старый закон не учитывает права потребителей цифровых сервисов, онлайн-кинотеатров, а также тех, кто приобретает игры и совершает внутриигровые покупки. Также вне закона оказались онлайн-сервисы продажи и социальные сети, через которые все чаще предлагаются различные товары и услуги. Тимченко подчеркнул, что регулярно компании нарушают права потребителей и не компенсируют ущерб, даже если проиграли судебный процесс. Он считает, что наряду с юридическим лицом к ответственности должны привлекаться основатели компаний, которые работают на рынке через интернет. Тимченко уточняет, что необходимо расширить возможности общественных объединений потребителей на фоне отказа от проверок бизнеса.

Сенатор рассказал, что закон планировали начать разрабатывать еще в 2022 году, но в связи со специальной военной операцией, санкциями и налаживанием параллельного импорта работу пришлось отложить. Рабочая группа Совфеда на данный момент взаимодействует с экспертами профильных ведомств и Роспотребнадзора. Тимченко добавил, что к концу 2023 года основной текст законопроекта будет готов, но о сроках принятия говорить пока рано.

Подольский городской суд ранее признал незаконным требование маркетплейса Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров с браком. После того как решение вступит в силу, покупатели смогут обратиться к продавцу за возмещением нанесенного имущественного вреда.