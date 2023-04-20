Требование Wildberries платить за брак признали незаконным РБК: суд признал незаконным требование Wildberries оплачивать возврат товаров с браком

Фото: vk.com/sklad_wildberries

Подольский городской суд признал незаконным требование маркетплейса Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров с браком. Об этом РБК рассказал заместитель руководителя Роспотребнадзора по Московской области Николай Дрозд. После того, как решение вступит в силу, покупатели смогут обратиться к продавцу за возмещением нанесенного имущественного вреда.

Подольский городской суд Московской области счел нарушением закона со стороны крупнейшего по обороту российского маркетплейса Wildberries требование для покупателей оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества, — сказал Дрозд.

Иск был удволетворен 13 марта. В ведомстве отметили, что они обратились в суд в целях защиты прав «неопределенного круга потребителей».

В свою очередь представитель Wildberries заявил, что суд не до конца разобрался в обстоятельствах дела, поскольку на процессе не присутствовали представители компании. Последние, по уверениям собеседника РБК, не были извещены «надлежащим образом и не смогли представить свои аргументы». В этой связи маркетплейс намерен обжаловать судебное решение.

В середине марта пункты выдачи Wildberries в ряде регионов России стали массово закрываться. Сотрудники маркетплейса отказывались выходить на работу из-за введенной системы штрафов. В итоге компания отменила более 10 тысяч наложенных штрафов.

Депутат от КПРФ Сергей Обухов обратился в Генпрокуратуру, Роспотребнадзор и Минтруд с требованием проверить действия руководства Wildberries на предмет нарушений трудового законодательства, Гражданского кодекса, а также Конституции.