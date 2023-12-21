В России за сутки сбили почти 30 беспилотников ВСУ Минобороны: ПВО за сутки сбила 29 украинских БПЛА и четыре снаряда РСЗО HIMARS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства ПВО в России за сутки сбили 29 украинских беспилотников и четыре снаряда HIMARS, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, всего с начала СВО было перехвачено 9928 дронов.

Средствами противовоздушной обороны сбито 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сватово, Белогоровка Луганской Народной Республики, Майорск, Горловка Донецкой Народной Республики, Переможное Запорожской области, Таврийск, Новая Каховка Херсонской области, а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, — говорится в сводке Минобороны.

На Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли за сутки порядка 665 военнослужащих убитыми и ранеными, согласно данным МО РФ. Также были поражены три украинские БМП, две гаубицы Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три гаубицы «Акация», орудие AS-90 британского производства, РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, две самоходные пушки «Гиацинт-С» и гаубица «Мста-Б».

Ранее в Минобороны указали, что срок военной службы в рамках частичной мобилизации истекает на основании соответствующего указа президента. Установление иного срока службы в МО считают нецелесообразным, следует из ответа ведомства, которое получил петербургский депутат Борис Вишневский.