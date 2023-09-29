В России вырастет максимальный размер пособия по беременности Минтруд: максимальный размер пособия по беременности составит 565 тысяч рублей

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В 2024 году максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет до 565 тысяч рублей, сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты. В настоящее время размер пособия составляет 383 тысячи рублей. В ведомстве также анонсировали увеличение пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет.

Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет с 383 тысяч рублей до 565 тысяч рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих составит 49 тысяч рублей в месяц против 33,2 тысячи рублей в 2023 году, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что материнский капитал в следующем году будет проиндексирован по уровню инфляции. Индексация произойдет с 1 февраля. Всего на выплаты единого пособия, маткапитала, единовременного пособия при рождении ребенка и другие меры социальной поддержки в бюджете Социального фонда заложено более 2,2 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что в ведомстве анонсировали увеличение максимального размера пособия по временной нетрудоспособности. В 2024 году он превысит 122 тысячи рублей. Министр труда Антон Котяков пояснил, что это стало возможным благодаря внедрению в 2023 году единого тарифа и единой облагаемой базы страховых взносов, которая будет учитываться при расчете больничных.